Buoni spesa, in X Municipio problemi con le email. Sorpresa: puoi usarli anche al ristorante cinese

Ostia – Posta elettronica satura e problemi di invio del modulo per la richiesta del Buono spesa in X Municipio dove quel contributo può essere usato per mangiare anche al ristorante cinese che, però, in questo periodo è chiuso.

E’ quanto segnalano diversi cittadini residenti nel X Municipio e alcuni patronati di supporto sociale. “Si, abbiamo avuto problemi nell’inviare il modulo via email al X Municipio – conferma Claudia Martucci di Family Center – Anche questa mattina (giovedì 2 aprile n.d.r.), vengono respinti. Evidentemente la casella email del X Municipio è satura. Noi stessi abbiamo ricevuto decine di richieste che stiamo inoltrando all’amministrazione”.

C’è da pensare che gli uffici dell’unità socioeducativa del X Municipio, evidentemente, siano stati sommersi da una valanga di richieste: ricordiamo che la Regione Lazio, incaricata di gestire il contributo, ha destinato al parlamentino del litorale romano la somma di circa 567mila euro (leggi qui). L’indirizzo di casella elettronica al quale far pervenire entro il 16 aprile il modulo di domanda che trovi qui è direzionesocioeducativa.mun10@comune.roma.it. L’altra ipotesi riguardo al disservizio è che la carenza di personale limiti l’operatività della struttura. In ogni caso IL MODULO SI PUO’ SCARICARE DA QUESTA PAGINA

Al momento l’amministrazione non ha elaborato un piano B. C’è sempre la possibilità di consegnare il modulo a mano presso gli uffici di via Passeroni 22 ma senza determinare assembramenti e facendo attenzione al numero di protocollo che deve essere rilasciato al momento della consegna.

In ogni caso, anche la nostra redazione ha provato a inviare una email di prova alle ore 10,26 di oggi e non risulta respinta. Evidentemente il problema di manifesta secondo i flussi di invii e riguardo alla rapidità degli uffici di scaricare le richieste.

STRANEZZE NEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Scorrendo la lista degli esercizi convenzionati per l’accoglimento dei Buoni spesa, individuati da Consip per la Regione Lazio si scorgono delle stranezze non indifferenti. Per esempio si scopre che il ticket può essere speso presso il ristorante cinese di viale Vega, oppure presso una serie di bar (via Carlo Del Greco, Fiamme Gialle, Vasco de Gama) e pizzerie (via Mezzadra, via Orlando), esercizi notoriamente chiusi per i provvedimenti di distanziamento sociale. L‘unica è impiegarli presso i diversi supermercati: Todis, Simply, Carrefour, Effepiù, Le Mark, Tuodì, Conad.