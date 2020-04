Coronavirus a Pomezia, nessun nuovo caso oggi 2 aprile: salgono a 13 i cittadini guariti

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia, dove anche oggi non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19. I casi accertati, ad oggi, rimangono 35. Salgono a 13 i cittadini guariti. Sono 84 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 69 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“I segnali sono buoni – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – ma è ancora il tempo di rimanere a casa. Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ho firmato un’ordinanza che proroga al 13 aprile tutte le misure vigenti, tra cui la chiusura del cimitero comunale, dei parchi pubblici e aree cani e delle spiagge del litorale”.

(Il Faro online)