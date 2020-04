Coronavirus ad Ardea, oggi 2 aprile non si registrano nuovi casi: 7 le persone positive

Ardea – Non c’è stata nessuna variazione oggi 2 aprile 2020 nel numero dei casi positivi ad Ardea. A comunicarlo è il sindaco Mario Savarese. Rimangono dunque 7 le persone positive al coronavirus nel territorio e 41 le persone in autoisolamento. Tra le persone uscite e quelle presenti attualmente in autoisolamento nessuna ha contratto il virus.

(Il Faro online)