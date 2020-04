Coronavirus, al Goretti di Latina deceduta un’anziana di Fondi

Fondi – È un’anziana di Fondi (83 anni) la tredicesima vittima del Coronavirus registrata in provincia di Latina e la quinta in città. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

L’anziana sarebbe deceduta ieri al Goretti di Latina. La donna, che aveva già patologie pregresse, era stata ricoverata in un primo momento al nosocomio fondano. Poi, dopo che il tampone aveva dato esito positivo, una decina di giorni fa era stata trasferita all’ospedale del capoluogo pontino. In poco tempo, le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso.

Secondo quanto ricostruito dalla Asl, gli altri pazienti che si trovavano ricoverati nella stessa Rsa, dove si trovava la signora prima di finire in ospedale, sono risultati negativi al tampone.

La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

(Il Faro on line)