Coronavirus, D’Amato: “Sui test sierologici è necessaria una strategia nazionale”

Regione Lazio – “Ritengo assolutamente imprescindibile che sui test sierologici in sperimentazione vi sia un’unica strategia nazionale per evitare di andare in ordine sparso e soprattutto anche un tetto tariffario per evitare speculazioni.

Il Lazio è fortemente determinato ad attivare questi test su ampio raggio, ma avvertiamo l’esigenza di marciare uniti“.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)

Per leggere tutte le notizie della Regione Lazio – Clicca qui