Coronavirus in hotel a Parco Leonardo, il Centrodestra: “Accertare le responsabilità”

Fiumicino – “Durante la capigruppo abbiamo chiesto spiegazioni su quanto accaduto in questi giorni nei controlli degli sbarchi e sull’accoglienza a Fiumicino di croceristi affetti da Coronavirus. Rinnovando pieno mandato sull’operatività al Sindaco, abbiamo chiesto e ottenuto che vi sia un’attenta verifica di quanto accaduto anche con l’accesso agli atti che hanno determinato la situazione, (così come dichiarato dallo stesso Sindaco) per constatare eventuali responsabilità sulla diffusione del focolaio e sulla sicurezza per i cittadini”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra di Fiumicino, a firma dei capigruppo Mario Baccini, Stefano Costa, Vincenzo D’Intino, Roberto Severini e Alessio Coronas, che precisano: Questa richiesta è stata avanza all’unanimità dai capigruppo di centrodestra e condivisa sia da maggioranza che opposizione”.

“Le nostre scelte sono e saranno sempre a favore dei cittadini: per la loro tutela e mai contro la città; per questo auspichiamo anche una pronta risposta dell’amministrazione. Le nostre iniziative sono mirate a creare un cordone sanitario che tuteli non solo l’area coinvolta ma tutto il territorio del Comune di Fiumicino”, concludono i capigruppo.

(Il Faro online)