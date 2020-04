Coronavirus, Zingaretti “curato in una clinica privata”, il Pd: “Una bufala”

Roma – “In queste ore sta girando una bufala particolarmente odiosa. Perché non si deve giocare mai sulla pelle delle persone e tantomeno con il coronavirus. Lo rivendichiamo per noi, quanto per i nostri avversari”. Queste le parole che arrivano dal Partito Democratico di Fiumicino, che con un post su Facebook denunciano la bufala che riguarda il governatore della Regione Lazio.

“Gira questa brutta fake news, cioè che Nicola Zingaretti sarebbe stato privilegiato e si sarebbe curato in una clinica privata. È falso. Nicola è stato in isolamento domiciliare a casa, nella sua stanza, seguito dalla Asl del territorio. Come accade a tutti. Come tante altre persone, è stato seguito da dottori e operatori sanitari che ringraziamo ogni giorno per prendersi cura delle italiane e degli italiani in questo momento difficile”, precisano i dem.

Che concludono: “La cultura dell’odio e di chi non ha argomenti ricorre a tutto, anche alle falsità, per gettare fango anche su vicende delicate. Bisogna denunciarlo e reagire. Il nostro Paese è in sofferenza. Serve unità, coesione, uno sforzo collettivo. Non notizie inventate. L’Italia ha bisogno di noi, di ognuno di noi. Abbiamone cura”.

(Il Faro online)