Covid-19 all’ex Golden Tulip, la Lega: “Ora piantonamento dell’Esercito e tamponi per il personale”

Fiumicino – “La positività dei 6 membri dell’equipaggio della nave Msc ospiti dell’ex Golden Tulip di Isola Sacra è purtroppo la testimonianza che avevamo ragione a chiedere la chiusura del nostro Comune a stranieri e turisti”.

Lo affermano Giuseppe Picciano, coordinatore Lega Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, consiglieri comunali Lega Fiumicino, che proseguono: “Sul fatto che l’equipaggio da sabato non sia uscito dall’hotel dobbiamo attenerci alle dichiarazioni del sindaco.

Quello che preoccupa è se i 6 abbiano avuto contatti con il personale della struttura alberghiera. Chiediamo quindi di conoscere lo stato di salute di chi lavora nell’hotel di Isola Sacra e in quello di Parco Leonardo e se siano stati somministrati loro tamponi, questo a tutela loro, dei loro familiari e di tutta la popolazione residente a Fiumicino. E come stiano agendo gli enti competenti per garantire il diritto alla salute dei nostri concittadini.

Inoltre pretendiamo il piantonamento h24 da parte dell’esercito di tutte le strutture alberghiere di Fiumicino che ospitano turisti stranieri e la loro quarantena forzata. Non può essere certo a carico del nostro Comune garantire la sicurezza ma del ministero dell’Interno.

Rimane invariata invece la richiesta iniziale: stop al pernottamento e alla sosta dei turisti a Fiumicino”.