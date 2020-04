Covid-19, dal Comune di Fiumicino 16mila euro di rimborso spese per i volontari

Fiumicino – “L’emergenza sanitaria nazionale non ferma il lavoro della giunta di Fiumicino: in questi giorni ci siamo riuniti in modalità telematica attraverso la piattaforma GoToMeeting. Ciò per consentire la piena operatività politica ed amministrativa, in totale sicurezza ed in ottemperanza alle nuove disposizioni governative”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio e all’Informatizzazione e Innovazione Tecnologica Marzia Mancino.

“In giunta – spiega – abbiamo istituito un capitolo di spesa ad hoc, per un totale di 16 mila euro, per l’erogazione dei contributi a titolo di rimborso spese alle associazioni di volontariato che stanno collaborando con l’Amministrazione per la distribuzione dei generi alimentari, e che ringraziamo per il meraviglioso lavoro, e un ulteriore capitolo di 60mila euro, che racchiude una serie di contributi economici che l’Assessorato ai Servizi Sociali destinerà all’acquisto di generi alimentari, farmaci e agli altri molteplici bisogni di solidarietà sociale causati dallo stato emergenziale”.

“Il mio plauso – prosegue Mancino – va in particolare al dirigente e ai funzionari dell’ufficio Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica che in questo periodo di crisi si sono immediatamente prodigati innanzitutto a garantire i terminali e gli accessi per assicurare a tutti i dipendenti comunali il lavoro smart, attraverso un sistema che non ha precedenti nel nostro comune. Nonostante il periodo negativo in cui si è inserito, risulta una notevole conquista in termini di celerità delle operazioni ed innovazione, oltre che di sicurezza per i nostri dipendenti. Li ringrazio, inoltre, per quest’ultima innovazione riguardo alla Giunta che ci consentirà di operare da remoto per affrontare in sicurezza e legalità le problematiche imposte dall’emergenza epidemiologica. Prossimamente, dopo aver sperimentato anche la capigruppo in questa modalità, anche le sedute di consiglio comunale e le commissioni si svolgeranno telematicamente tramite la piattaforma, permettendo anche ai nostri consiglieri di continuare la loro preziosa attività istituzionale”.

(Il Faro online)