Covid-19, Leroy Merlin Fiumicino dona a Ladispoli guanti e mascherine

Ladispoli – Continuano senza sosta le donazioni per Ladispoli: ieri la multinazionale Leroy Merlin Fiumicino ha donato alla Protezione Civile Comunale delle confezioni di dispositivi di protezione individuale.

“Ringrazio la signora Sonia Antonicelli, direttrice del punto vendita Leroy Merlin Fiumicino, per la donazione odierna alla Protezione Civile di mascherine, tute, occhiali e gel disinfettante. Un eccezionale gesto di altruismo – sottolinea Miska Morelli, capo segreteria del Sindaco incaricato alla Protezione Civile ed alla Tutela degli animali e dell’ambiente – che aiuterà a far lavorare in sicurezza tutte le forze di polizia e i numerosi volontari che operano nel territorio. Dopotutto condivisione è una delle parole chiave della multinazionale francese, ed oggi – conclude Morelli – con la condivisione hanno donato un sorriso a tutte quelle persone che da oltre un mese lavorano incessantemente giorno e notte per tutti noi. Merçi Leroy Merlin Fiumicino”.

(Il Faro online)