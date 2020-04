Giornata mondiale dell’autismo, a Fiumicino il Ponte Due Giugno si illumina di blu

Fiumicino – “Stasera il ponte Due Giugno si illumina di blu”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Avv. Anna Maria Anselmi.

“Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e in un momento cosi destabilizzante per tutti noi non posso immaginare cosa voglia dire esser costretto tra quattro mura per le persone nello spettro autistico. – prosegue l’assessora -. L’isolamento a cui siamo costretti tutti e tutte aggiunge sofferenza nella loro vita e in quella dei loro genitori più di quanto non possa fare con le altre persone”.

“Finita l’emergenza – conclude Anselmi – dobbiamo ritornare a lavorare perché non ci sia ghettizzazione e dobbiamo ricordarci che non bisogna avere paura ad accogliere e includere le diversità. Per cambiare davvero e rendere migliore la nostra società quando potremo riabbracciarci dovremo camminare tutti insieme”.

(Il Faro online)