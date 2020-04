La stazione di Parco Leonardo tagliata fuori dalle linee bus, cittadini in rivolta

Fiumicino – La situazione di emergenza che si è venuta a creare a Parco Leonardo (leggi qui) inizia ad avere ripercussioni sulla vita del quartiere. E così, per motivi di sicurezza, la stazione di Parco Leonardo, che si trova a ridosso dell’hotel piantonato dall’esercito, fino a data da destinarsi, sarà tagliata fuori dalle linee bus. A comunicarlo è la stessa ditta con una nota che riportiamo di seguito:

Si comunica che per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria da Covid 19, si è disposto il divieto di transito presso la fermata della stazione FF.SS. di Parco Leonardo su Via del Perugino fino a data da definirsi. Pertanto, la Linea 2 e Linea 9 non transiteranno presso via del Perugino, ma percorreranno via Portuense per poi riprendere i loro rispettivi percorsi.