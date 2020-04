Ladispoli, ecco come aderire alla lista dei commercianti che accettano i buoni spesa

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che intende costituire un elenco di esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e di prima necessità, interessati ad accettare i buoni spesa, sotto forma di voucher, per l’acquisto di tali prodotti presso i propri punti vendita. A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Ladispoli, rientranti nella categoria succitata, sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto, secondo le seguenti modalità.

Oggetto della prestazione

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti nel territorio comunale, che si trovino in stato di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il possessore del buono, che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa, avrà diritto a pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti alla presente iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità. Sono autorizzati oltre ai generi alimentati anche i prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e prodotti per l’igiene della casa.

I buoni sono cumulabili, non convertibili in denaro contante. I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. Ogni buono spesa dovrà avere valore pari a euro 20,00 (venti/00). Qualora ne avesse la possibilità e lo ritenesse utile, l’esercente potrà convertire i buoni spesa consegnati dai cittadini in apposite card, a condizione che queste siano utilizzabili esclusivamente all’interno del proprio esercizio commerciale e per acquistare i generi alimentari e di prima necessità.

Modalità di presentazione della domanda

Gli esercizi commerciali dovranno manifestare il loro interesse all’iniziativa mediante la modulistica allegata al presente avviso (Allegato A), da far pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2020 al seguente indirizzo email: emergenzacovid19@comunediladispoli.it. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante.

(Il Faro online)