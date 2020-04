Ostia, con la scusa di consegnare la mascherina rapinano un’anziana in casa. Sottratti al linciaggio (VIDEO)

Ostia – I carabinieri sono arrivati in tempo per sottrarli al linciaggio. Due banditi si sono fatti aprire la porta di casa da un’anziana con la scusa di doverle consegnare la mascherina poi l’hanno aggredita per derubarla. La donna ha reagito, è caduta a terra fratturandosi il femore ma qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo, ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato i due sottraendoli al linciaggio della gente radunatasi in strada.

E’ successo oggi intorno alle ore 14,00 in via delle Zattere. Una donna anziana si trovava in casa per il distanziamento sociale imposto dalla lotta al covid-19 quando ha sentito suonare il citofono. La voce di un uomo si è qualificata come un operatore della Asl dicendo che stava consegnando le mascherine sanitarie ai residenti della palazzina.

La donna ha aperto in buona fede prima il portone delle scale poi quello di casa. I due malviventi appena entrati in casa, hanno aggredito la donna chiedendole tutti i soldi e l’oro che custodiva. L’anziana signora ha tentato una qualche resistenza ma è stata spintonata ed è caduta malamente sul pavimento.

Qualcuno si è accorto di quello che stava accadendo e ha chiamato i carabinieri, intervenuti insieme con un’ambulanza. E’ stato a quel punto che i militari si sono accorti che era in atto una rapina.

Secondo un’altra versione dei fatti, la donna sarebbe stata affiancata dagli sconosciuti mentre faceva rientro dalla spesa e questi si sarebbero offerti di portarle il carico delle buste. Una volta nel portone, l’avrebbero aggredita e lei avrebbe urlato facendo accorrere i soccorritori.

I carabinieri hanno ammanettato la coppia di balordi ed hanno dovuto faticare a tenere a bada la folla che nel frattempo si era riunita in strada. L’anziana è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Grassi”: si teme la frattura del femore.

Da giorni circola sui social l’avviso di presunte persone malintenzionate che circolerebbero per i condomini fingendo di essere operatori delle farmacie o delle Asl incaricati di consegnare le mascherine. Questa mattina all’avviso è accompagnato addirittura da due fotografie tratte da sistemi di videosorveglianza nelle quali si mostrano i volti con il dettaglio che uno sia anche armato di pistola. Si tratta di una comunicazione che, al momento, non è stata diffusa da fonti istituzionali.