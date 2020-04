Ostia, “spaccata” al negozio di telefonia: entrano nella vetrina con la jeep

Ostia – Audace “spaccata” da parte di una banda di malviventi che, rubato un fuoristrada, lo usano per sfondare la vetrina di un negozio di telefonia mobile.

I malviventi hanno agito ieri sera, mercoledì 1 aprile, poco dopo le 21 in via dei Traghetti. Con la Jeep Renegade rubata per lo scopo, procedendo in retromarcia hanno frantumato la vetrina del negozio di rivendita telefonini rubando tutti i cellulari e la merce esposta. Sono quindi fuggiti con la stessa Jeep che poi hanno abbandonato in un luogo non molto distante, in corso Duca di Genova. La vettura era stata rubata appositamente per il colpo.

Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sull’accaduto, in tre hanno sfondato la vetrina del punto vendita e portato via il bottino, in fase di quantificazione.

Gli agenti del Commissariato Lido hanno tentato anche di contattare, ancora senza riuscirci, il titolare del negozio. L’obiettivo è anche quello di esaminare eventuali immagini del sistema di videosorveglianza.