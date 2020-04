“A Pasqua mangia fuori restando a casa”, l’iniziativa della Pro Loco Fregene-Maccarese

Fiumicino – La Pro Loco di Fregene e Maccarese, nell’intento di fare rete anche in un momento di isolamento forzato, desidera far emergere e diffondere le iniziative di servizio a domicilio che ristoranti e locali del nostro territorio stanno attuando per le feste di Pasqua. E’ stato creato uno specifico post sulla nostra pagina Facebook, dove invitiamo tutti a proporre le loro iniziative, taggare e creare passaparola. Sosteniamoci. Sarà più facile ricominciare insieme!

(Il Faro online)