Catini: “Quanto aspetterà Fiumicino per la spesa solidale, visto che i soldi ci sono?”

Fiumicino – “Vogliamo sapere se i fondi per la spesa solidale sono arrivati al comune di Fiumicino e in quale misura e come il comune intenda spenderli per supportare le famiglie in difficoltà”. Lo afferma in una nota stampa Massimiliano Catini di Azione Fiumicino.

“Perchè risulta che il consiglio regionale ha destinato oltre 319 mila euro mentre il governo 544 mila. Poi apprendiamo dalla stampa che il sindaco avrebbe firmato una delibera di giunta per cui sarebbero stati destinati 16 mila euro alle associazioni di volontari che distribuiscono la spesa alle famiglie.

Vorremmo sapere per trasparenza come sono state selezionate queste associazioni e quando effettivamente inizierà la distribuzione. Inoltre vorremmo sapere dall’assessorato alle politiche sociali come sono composti i pacchi spesa, come le famiglie potranno richiedere invece i buoni e dove potranno essere spesi, in quali esercizi e per comprare quali beni per coloro che hanno difficoltà e che non aspettano la consegna a casa”.