Coronavirus, al Goretti deceduta un’anziana di Latina

Latina – È un’anziana di Latina (78 anni) la sedicesima vittima del Coronavirus in provincia pontina e la terza registrata in città (dopo il dipendente dell’Inps e il ginecologo Roberto Mileti). A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

L’anziana era ricoverata in Terapia intensiva al Goretti di Latina. Secondo quanto si apprende, il suo quadro clinico sarebbe peggiorato velocemente anche a causa di patologie pregresse che l’avrebbero portata al decesso, nonostante il ricovero in intensiva.

Da parte della nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

(Il Faro on line)