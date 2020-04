Coronavirus, sesta vittima a Nettuno

Nettuno – “Dolorosa notizia per la città di Nettuno. Una donna di 43 anni è la sesta vittima del Coronavirus dall’inizio della pandemia”. A darne notizia è lo stesso Comune di Nettuno attraverso un comunicato stampa.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nel comunicato – esprime il proprio cordoglio ai suoi cari in questo momento di indescrivibile tristezza. Si registra, inoltre, un nuovo caso di Coronavirus. Ad essere contagiata una donna di 41 anni, domiciliata a Nettuno, ma che avrebbe contratto il virus ad Aprilia”.

“Le sue condizioni sono buone – conclude il Comune – è non è stato necessario il ricovero. I pazienti ospedalizzati sono in tutto quattordici, mentre in data odierna si registrano anche tre guarigioni. Non sono più affetti da Coronavirus un ragazzo di 20 anni, una donna di 66 e una donna di 69. Attualmente sono 66 i cittadini di Nettuno posti in isolamento domiciliare“.

