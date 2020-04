Covid-19 a Fiumicino, il Pd: “Bene l’esposto del Sindaco alla Procura”

Fiumicino – “Quanto accaduto in merito alla vicenda degli equipaggi delle navi da crociera ospitati negli alberghi del nostro territorio è di una gravità inaudita. Soprattutto per la presenza di molti positivi al Covid-19 tra loro”, si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali del Partito democratico di Fiumicino.

“Bene ha fatto, e lo ringraziamo per questo, il sindaco Montino a dare mandato all’avvocatura comunale di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per stabilire le responsabilità dell’accaduto. E’ giusto e doveroso che chi di dovere ne risponda e subito. Lo dobbiamo ai nostri concittadini”, concludono dal Pd.

(Il Faro online)