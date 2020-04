Covid-19, da Viterbo a Roma per comprare hashish e lo scrive sull’autocertificazione

Roma – Girava indisturbato per le vie di Roma alla ricerca di un pusher. Ma ha trovato i carabinieri, che in un primo momento lo hanno fermato per un controllo sull’autocerficazione. Mai avrebbero pensato di trovare scritto all’interno il vero motivo della “passeggiata” fuori comune: l’acquisto di droga.

L’uomo, proveniente da Viterbo, è stato fermato nella serata di ieri 2 aprile 2020 dai Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio durante un posto di controllo, in Piazza Urbania mentre era alla guida di un’utilitaria. Non avendo con sé il modulo per l’autocertificazione, gliene è stato fornito uno dai militari e il 33enne lo ha compilato dichiarando per iscritto di essersi mosso dal suo domicilio di Viterbo, per andare ad acquistare una dose di hashish nella zona di San Basilio.

In questo modo l’uomo ha evitato la denuncia penale per false dichiarazioni, ma ha comunque “guadagnato” una sanzione amministrativa di 800 euro ai sensi dell’art. 4 del Dpcm, importo maggiorato perché risultato recidivo.

