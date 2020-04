Covid-19 negli hotel a Fiumicino, la Lega: “Un esposto ai carabinieri per accertare le responsabilità”

Fiumicino – “Viste le “gravissime omissioni sia a livello comunicativo che decisionale” riguardo la vicenda dei crocieristi alloggiati negli hotel di Fiumicino, abbiamo presentato questa mattina un esposto ai Carabinieri” – lo dichiarano in una nota stampa Giuseppe Picciano (coordinatore della Lega Fiumicino), Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (consiglieri comunali della Lega Fiumicino)

“Nell’esposto si chiede “l’intervento delle Autorità preposte affinché si adoperino per accertare se tutte le procedure relative allo sbarco, al trasferimento e alla eventuale libera circolazione all’interno del territorio comunale, alla collocazione e al controllo sanitario siano state esattamente e minuziosamente rispettate“.

Un atto dovuto visto lo stallo e la preoccupante escalation che questa surreale e grottesca situazione, gestita secondo noi come peggio non si poteva, sta vivendo. Il nostro Comune va tutelata in qualsiasi maniera. Noi come al solito non ci facciamo intimidire da nessuno. Fiumicino prima di tutto”.