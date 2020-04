D’Amato: “Lavoro prezioso dei camper dei medici di medicina generale a Nerola, Contigliano e Fonte Nuova”

Regione Lazio – “I camper itineranti organizzati assieme all’Ordine dei Medici di Roma e con il contributo prezioso dei medici di medicina generale coordinati da Pier Luigi Bartoletti stanno facendo un lavoro straordinario in tre zone specifiche, in particolare a Contigliano nel reatino dove hanno individuato precocemente un caso, a Fonte Nuova dove è in corso l’indagine epidemiologica sul cluster del Nomentana Hospital e a Nerola dove torneranno domani e dove è in corso fra l’altro anche una sperimentazione con l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Voglio rivolgere un ringraziamento a questi operatori per l’attività che stanno svolgendo e lo spirito di dedizione” – Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)

Per leggere tutte le notizie della Regione Lazio – Clicca qui