Fiumicino – Ancora un impegno di solidarietà sul territorio. Grazie all’Area Solidarietà Alitalia Onlus, che ha accolto l’appello del Comune di Fiumicino, sono stati acquistati generi alimentari e di prima necessità che saranno distribuiti sul territorio di Fiumicino per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza.

L’iniziativa, effettuata in collaborazione con l’associazione Insieme con i disabili, ha visto recapitare i generi alimentari alla Misericordia di Fiumicino, da giorni impegnata in prima linea per portare pacchi di sollievo (generi alimentari e prodotti per l’igiene) alle famiglie in difficoltà di Fiumicino. La consegna è stata fatta oggi, tra sorrisi velati dalle mascherine e tanta voglia di fare bene.