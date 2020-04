Fiumicino, Lega: “I cittadini meritano spiegazioni sui turisti positivi al virus”

Fiumicino – “Tutto ciò che sta accadendo in questi giorni a Fiumicino è surreale. Ogni giorno che passa emergono nuovi positivi da Covid-19 che alloggiano negli hotel sul territorio comunale senza che i cittadini siano informati di ciò che sta accadendo e senza sapere con quali autorizzazioni viene trasformato il comune di Fiumicino in uno scalo per turisti stranieri”, si legge in una nota diffusa dal senatore William de Vecchis, il consigliere regionale Laura Corrotti, i consiglieri comunali Vincenzo D’Intino e Federica Poggio e il coordinatore Lega Giuseppe Picciano.

“Ci auguriamo – spiegano – che sia la Protezione Civile che la Regione Lazio si attivino immediatamente per risolvere questa situazione che rischia di mandare all’aria tutti i sacrifici di queste settimane dei residenti”, concludono.