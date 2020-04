Grande Impero e Borgo San Martino. Rizzato: “Avanti uniti. Ci rialzeremo”

Cerveteri – Sono tante le società calcistiche del territorio che pensano a quello che potrà essere il loro futuro una volta, si spera presto, sarà terminata l’emergenza sanitaria coronavirus.

Il rapporto tra il Borgo San Martino e il main sponsor, principale sostegno della gestione del club, Grande Impero, è un binomio indissolubile. Le parole del general manager dell’azienda romana, tra le più grandi fra le produttrici di pane del centro Italia Antonella Rizzato sono ottimistiche: “Con la società siamo in contatto quasi ogni giorno, ci sentiamo telefonicamente e ci fa piacere che ci aggiornino sul momento che stanno vivendo – esordisce Rizzato – non possiamo nascondere che il presente è particolare anche per noi, ma siamo abituati a rialzarci e lo faremo più forti di prima. Anzi abbiamo progetti in essere, di crescita con il Borgo San Martino. Il nostro impegno è crescente, saremo al fianco di queste straordinarie persone. Stiamo lavorando per grandi traguardi, vogliamo arrivare più in alto possibile. Ora siamo chiamati a salvaguardare la nostra salute e una volta terminata l’emergenza ci metteremo a lavoro per continuare il nostro percorso. La prima squadra è al quarto posto i più giovani hanno entusiasmato all’esordio, direi di essere molto soddisfatta – prosegue – finita la storiaccia del Coronavirus saremo più entusiasti di scendere in campo e apprezzeremo quelle cose che davamo per scontate. Grande Impero e Borgo San Martino sono uniti e lo saranno ancora per centrare traguardi importanti“.