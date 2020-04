Il cardinal Turkson in visita al Policlinico Gemelli: “Vi porto l’abbraccio del Papa”

Roma – Questo pomeriggio alle ore 14.30 il Card. Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, si è recato in visita al Policlinico Agostino Gemelli, in Roma. Il Prefetto, accompagnato dai Sotto-Segretari del Dicastero, Mons. Segundo Tejado Muñoz e P. Nicola Riccardi, ha incontrato il personale medico-sanitario impegnato nell’emergenza legata al Covid-19.

Ad essi e a tutti i malati colpiti dal virus, alle loro famiglie e ai sacerdoti che esercitano il ministero pastorale all’interno del nosocomio, è stato portato il saluto del Santo Padre: “Vi porto l’abbraccio del Papa – ha detto il Cardinale – non siete soli nella lotta contro il Coronavirus!”. Al termine dell’incontro, i rappresentanti del Dicastero hanno consegnato ai presenti alcuni Rosari benedetti da Sua Santità Francesco, assicurando la preghiera e il sostegno della Chiesa in questo difficile momento di lotta alla pandemia e di prova, fisica e spirituale.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media