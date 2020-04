Elisa Di Francisca (scherma), Michela Moioli (snowboard cross), Federica Brignone (sci alpino), Gregorio Paltrinieri (nuoto), Ivan Zaytsev (pallavolo), Federica Pellegrini (nuoto), Dorothea Wierer (biathlon), Frank Chamizo (lotta), Simona Quadarella (nuoto) e Paola Egonu (pallavolo).

I campioni e le campionesse dello sport olimpico italiano vogliono omaggiare con un filmato suggestivo i medici, gli infermieri e i paramedici che in queste ore stanno lottando in prima linea contro il coronavirus, per salvare vite umane: “Siete la nostra speranza”. Dice una commossa Dorothea Wierer. E a Pellegrini, a mani giunte, ringrazia i sanitari italiani. I veri eroi del 2020. Passano il testimone delle loro medaglie olimpiche gli atleti a chi le Olimpiadi oggi le combatte tutti i giorni in corsia. Lo sport dei medici si fa cruento contro il Covid-19.

Il video sta girando sui social, tramite la pagina ufficiale Instagram di Giovanni Malagò. Presidente del Comitato Olimpico Italiano, che commenta: “Orgoglioso di voi, grazie Italia Team“.

Di seguito le parole riportare nel video, dagli atleti italiani.

“Oggi non siamo noi i tenaci, non siamo noi quelli che sconfiggono la paura, non siamo noi gli instancabili, non siamo noi ad andare oltre il limite, non siamo noi quelli che lottano, non siamo noi a regalare speranza, non siamo noi gli eroi. Oggi gli eroi siete voi. Voi in rianimazione, voi negli ambulatori, voi nelle ambulanze, voi che combattete il coronavirus, voi che dispensate cure e sorrisi, voi che siete la nostra speranza. Con tutto il cuore noi dell’Italia Team vi diciamo: Grazie”. E una scritta chiude il filmato: “Lo sport olimpico italiano unito al fianco del personale medico e paramedico italiano”.

(Il Faro on line)