Nettuno, l’appello del M5s: “Sulle passeggiate all’aperto applichiamo il buonsenso”

Nettuno – “Il Viminale ha emanato recentemente una circolare con la quale si consente ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, di uscire all’aperto” – così in una nota i Consiglieri Comunali di Nettuno Mauro Rizzo e Luigi Carandente.

“Si dispone, in sintesi, di consentire passeggiate all’aperto a condizione che si sia accompagnati da una sola persona e che non ci si allontani dalla propria abitazione.

Applichiamo il buon senso: sì quindi alle brevi passeggiate all’aperto, rispettando le normative e tutte le altre limitazioni che comunque rimangono in vigore, come evitare gli assembramenti di ogni tipo. Applichiamo il senso civico e guadagnamo terreno in questa guerra contro Covid-19″.