Positivo al Coronavirus un 25enne di Minturno, è il quattordicesimo caso in città

Minturno – A Minturno sale a quota quattordici il numero di casi positivi al Coronavirus positivi in città. A farlo sapere, in via ufficiale, è il sindaco Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha scritto: “Dopo una settimana a zero contagi arriva inaspettata la positività di un ragazzo di 25 anni. Ricostruito il link epidemiologico si capisce che si tratta di una positività non recente con contagio avvenuto in altra regione.

Questo – conclude il Sindaco – conferma che non basterà essere una comunità attenta e responsabile per liberarsi del Covid-19. Potrà sempre tornare tramite un contatto di altro Comune o di altra Regione.

Saremo chiamati a vivere a lungo con questa bestiolina di virus, occorre attrezzarci ulteriormente.”



Contemporaneamente, per la comunità minturnese arrivano anche le prime notizie positive: durante il consiglio comunale in videoconferenza di ieri, infatti, il consigliere comunale Francesco Sparagna ha chiarito che le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che il primo tampone è risultato negativo.

Una buona notizia che si aggiunge a quella del 38enne Fausto Russo, ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina, anche lui risultato al tampone dell’altro ieri.

