Tendenza meteo weekend

Nonostante il rinforzo dell’alta pressione permarranno alcune insidie legate ad una depressione presente sul basso Mediterraneo.

SITUAZIONE. Un’area depressionaria in movimento da ovest verso est sul Mediterraneo manterrà una traiettoria piuttosto meridionale, a causa della presenza di un campo di alta pressione in estensione dall’Europa centrale verso ovest, che la relegherà a basse latitudini mediterranee. Riuscirà così a lambire le nostre regioni più meridionali e quelle insulari nel weekend con temporanei disturbi, mentre su quelle del Centro-Nord prevarrà l’azione stabilizzante dell’alta pressione in rinforzo sull’Europa centrale, con temperature in graduale aumento fino alla fine della settimana, dopo la fase climaticamente invernale ancora in corso sulla nostra penisola.

Vediamo maggiori dettagli:

METEO VENERDÌ. Insistono annuvolamenti irregolari su isole maggiori e regioni meridionali, con qualche pioggia o rovescio sul centro-sud della Sardegna, in attenuazione in serata. Disturbi quindi anche sulla Sicilia con alcune piogge sulle zone meridionali, in estensione in giornata alla Calabria ionica. Sul resto d’Italia bel tempo prevalente e temperature in ulteriore lieve aumento.

METEO SABATO. L’alta pressione rinforza con maggior decisione sull’Europa centrale inglobando anche l’Italia e dando luogo ad una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo residui addensamenti sulla fascia ionica. Temperature in ulteriore aumento, specie al Nord.

METEO DOMENICA. Tempo stabile e anticiclonico, anche se correnti orientali legate al vortice sull’Egeo determinano il rientro di qualche addensamento da est sulla Val Padana centro-occidentale, e la persistenza di una certa nuvolosità anche sulle regioni ioniche, ma a carattere del tutto innocuo. Temperature senza variazioni di rilievo.

Previsioni Meteo Lazio

Sole prevalente, ancora freddo al primo mattino

Evoluzione Meteo Lazio

VENERDI’: pressione in aumento per una giornata sostanzialmente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, salvo residua nuvolosità al primo mattino su coste laziali e la formazione di addensamenti sui rilievi appenninici nelle ore centrali del giorno, a tratti anche compatti al confine con l’Abruzzo; possibile inoltre la formazione di qualche foschia nottetempo e al primo mattino sui fondovalle, specie su Perugino e Aretino. Temperature in lieve ripresa, ma ancora possibili deboli gelate fino in pianura nottetempo sulle zone lontane dal mare e nei fondovalle appenninici. Venti deboli, nord-occidentali su coste al pomeriggio.

Commento del Previsore Lazio

Dopo il passaggio di un veloce fronte freddo nella giornata di martedì, la situazione meteorologica è tornata rapidamente a migliorare grazie al repentino aumento della pressione atmosferica sulle regioni centro-settentrionali della Penisola. Il campo di alta pressione sarà infatti l’assoluto protagonista nel prossimo weekend e almeno fino all’inizio della prossima settimana con cieli nel complesso soleggiati tra Toscana, Umbria e Lazio salvo la formazione di innocua nuvolosità cumuliforme sui crinali appenninici nelle ore centrali del giorno, oltre alle consuete foschie sui fondovalle nottetempo e al primo mattino. Temperature in netto rialzo soprattutto a partire da venerdì, con valori tipici primaverili nel corso del weekend e con picchi localmente superiori ai 20°C, specie tra Umbria e Toscana; elevata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio nei fondovalle.