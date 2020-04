Anzio – “Nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, al momento, abbiamo eseguito oltre 400 controlli, presso i posti di blocco istituiti sul territorio. Rispetto alla settimana scorsa, traffico veicolare in calo di circa il 30%“.

Lo comunica il Comandante della Polizia Locale del Comune di Anzio, Antonio Arancio, in riferimento al posizionamento dei varchi in Città ed all’intensa attività di controllo, messa in campo dal Sindaco, Candido De Angelis e dalla Questura, per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Anche i mezzi e gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono operativi ai confini cittadini, per il controllo di tutte le auto in circolazione e per la puntuale verifica delle autodichiarazioni.

