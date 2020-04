Atletico Terme Fiuggi, Gualtieri: “Sono rinato, venivo da sei mesi difficili”

Fiuggi – In casa Atletico Terme Fiuggi, a parlare è uno dei volti “nuovi” della squadra di Giuseppe Incocciati, uno dei giocatori arrivati con il mercato di riparazione ma che si è già conquistato un ruolo importante nelle gerarchie del tecnico dei termali.

Stiamo parlando di Gianluca Gualtieri, difensore classe ’98 che analizza così il proprio impatto con l’Atletico. “Ho trovato un ambiente sano, fresco e che vuole farsi sentire. Il direttore mi ha subito convinto ad accettare la proposta capendo che qui c’è gente che ha tanta voglia di fare. Dopo sei mesi difficili è stato bello sentirmi di nuovo apprezzato e subito parte integrante del gruppo. Ho ricevuto un’accoglienza divina. Mi è tornato il sorriso. Parlando dei risultati, prima della quarantena abbiamo concluso come non volevamo. Ma se dovessimo riprendere questo dovrà essere uno stimolo in più per migliorare e tornare in fiducia. Dovremo impegnarci il doppio di prima anche perché alcune sconfitte ancora bruciano. Ma nella vita non c’è soltanto il calcio. Adesso dobbiamo pensare prima alla salute di tutti e soltanto poi a riaggiustare le cose in campo. Ci rimetteremo a lavoro per ottenere ciò che seminiamo e non quei risultati che avevamo raccolto nelle ultime partite“.

(foto@Laconi)