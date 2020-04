Buona Pasqua 2020 da FOREO

La Pasqua 2020 è ormai alle porte, ed in questo periodo in cui siamo chiamati alla responsabilità rimanendo in casa per tutelare la nostra salute e quella altrui, è importante continuare a prendersi cura di sé. Con l’arrivo della primavera inoltre, la nostra pelle necessita di una corretta routine di detersione (leggi qui), ed ecco le sorprese di FOREO (leggi qui), con le quali si possono ricreare dei trattamenti a livello spa nella comodità della propria casa (leggi qui).

Il LUNA 3

Il LUNA 3 (199 euro) è il device (leggi qui) in morbido silicone studiato per massaggiare e pulire il viso, che elimina il sebo in eccesso, i batteri ed i residui di trucco, lasciando la pelle più detersa, tonica e liscia, grazie alle rassodanti pulsazioni T-Sonic. Tramite questo device, e collegandolo all’app. di FOREO, è possibile accedere a 4 tipologie di massaggi preimpostati, che levigheranno la grana della pelle rendendola più compatta e luminosa (leggi qui).

UFO e le sue maschere in tessuto

UFO (leggi qui) è il dispositivo di power masking che grazie all’ azione combinata della termoterapia, della crioterapia e delle pulsazioni T-Sonic, dà luogo ad un trattamento viso personalizzato che si può svolgere in soli 90 secondi.



Tra le maschere in tessuto (leggi qui) utilizzabili con UFO e facenti parte della linea Farm to Face abbiamo: la Make My Day che svolge un’azione anti-smog ed anti-age aiutando la pelle ad affrontare la giornata; la Call It Night dal potere rivitalizzante e nutriente, che stimola la produzione di collagene;

Se volete provare questi prodotti, ecco i link sui quali poterli reperire:









la Glow Addict con l’estratto di perla che agisce sulla pelle sbiadita donandole un colorito sano e radioso; la Youth Junkie a base di collagene che nutre a fondo la pelle rendendola più tonica e compatta;

l’H2 Overdose a base di acido ialuronico e pensata per le pelli secche, è idratante e rimpolpante; la Matte Maniac contenente carbone, è ideale per le pelli miste e grasse, poiché contrasta la lucidità e l’eccesso di sebo, diminuendo la comparsa delle imperfezioni;

la Shimmer Freak dedicata alla zona del contorno occhi, elimina i segni della stanchezza e diminuisce le occhiaie e le borse.

ecco i link dove poter acquistare queste maschere in tessuto:











Tra le nuove maschere (19,99 euro ciascuna) abbiamo la Green Tea dall’ azione purificante e perfetta per la pelle mista, lenisce, purifica ed equilibra la pelle stressata grazie all’ azione del tè verde giapponese; la Coconut Oil nutriente, dona sollievo alla pelle disidratata, fornendole idratazione grazie alla presenza dell’olio di cocco indonesiano dal potere emolliente che rende la pelle morbida, levigata e luminosa (leggi qui);

la Manuka Honey è una maschera anti-age e rivitalizzante formulata con vero miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda, che rende la pelle elastica, idratata, liscia e dall’ aspetto più giovane; l’Acai Berry dal potere levigante ed anti-age, è ricca di ingredienti antiossidanti che idratano, rimpolpano, e rassodano la pelle ripristinandone la luminosità;

e infine c’è la Bulgarian Rose all’ acqua di rose, dall’ azione idratante che aiuta a migliorare l’aspetto della pelle opaca e secca, esaltandone la luminosità e donandole idratazione e freschezza.

Tutte i prodotti FOREO (leggi qui) sono reperibili sul sito www.foreo.com/it e presso rivenditori selezionati quali Sephora.it, Douglas.it, Rinascente.it, Pinalli.it, Luisaviaroma.com, Mazzolari.it e Barberiaitaliana.it.

(Il Faro Online)