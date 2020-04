Coronas (Forza Italia): “No ai pacchi, attivare immediatamente i voucher per le famiglie in difficoltà”

Fiumicino – “Concordo con la posizione del consigliere Severini: gestire l’emergenza totalmente in proprio non è l’atteggiamento giusto da parte di una maggioranza. Se poi accade, come accade, che la forza di chi amministra sia costantemente scavalcata o disinformata, il quadro che ne viene fuori è a tinte fosche: poco tutelati e poco informati. Il processo decisionale non può essere deciso dal Sindaco in streaming con i suoi fedelissimi, ma condiviso con i capigruppo”. Lo afferma una nota a firma di Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia.

“La storia del voucher – prosegue Coronas -, che tutti gli altri comuni hanno utilizzato per darlo direttamente le famiglie tranne Fiumicino, è l’ennesimo tassello di un disegno che non va. Come Forza Italia chiediamo maggiore collegialità nelle decisioni, un’analisi preventiva con una discussione costruttiva per poi prendere decisioni. E comunque il ripristino immediato del sistema voucher a fronte della consegna di beni alimentari che è già ampiamente operativa sul territorio”.

Leggi anche La dichiarazione Pacchi spesa a Fiumicino, Calcaterra replica a Severini

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino