Coronavirus, il Comune di Ladispoli attiva un conto corrente per le donazioni

Ladispoli – “In questi giorni abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di cittadini che vogliono dare un contributo economico per essere di sostegno alle famiglie in difficoltà. E così, come consentito dall’ordinanza n.658 del 29 marzo, abbiamo attivato presso il nostro tesoriere un apposito conto corrente intestato al Comune di Ladispoli“, si legge in una nota diffusa da Alessandro Grando, sindaco della città.

“I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le famiglie che a seguito dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non riescono più a soddisfare i bisogni primari. A nome della città ringrazio in anticipo tutte le persone che effettueranno una donazione, grande o piccola che sia. In questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti“, conclude Grando.

Le coordinate bancarie

IBAN: IT95 T030 6905 0201 0000 0300 109

Intestazione:

Comune Di Ladispoli – Raccolta Fondi Emergenza Coronavirus

Causale:

Comune di Ladispoli – Sostegno emergenza Coronavirus

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Roma – Via Del Corso 226

BIC: BCITITMM

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli