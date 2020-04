Coronavirus, Leodori: “Il diaologo con le opposizioni è un valore vero”

Regione lazio – “Il dialogo, il confronto con le forze di opposizione è importante, reale e quotidiano e rappresenta per noi un valore” – Lo ha detto il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i provvedimenti economici messi in atto dalla giunta Zingaretti.

“Voglio ringraziare, e non per formalismi, il Consiglio regionale, tutti i colleghi che stanno lavorando nelle Commissioni e i gruppi di opposizione. Pur nel rispetto delle diversità politiche, mettiamo – ha concluso Leodori – tutte le energie per dare forza alla lotta contro la pandemia“.

(Il Faro online)

