Ostia, tamponi covid-19 con metodo drive-in: la Asl Roma 3 controlla nel parcheggio i soggetti a rischio

Ostia – Sono iniziate nel parcheggio della direzione centrale della Asl Roma 3 le operazioni “drive-in” di prelievo dei tamponi rinofaringei covid-19 per la ricerca dei soggetti positivi al coronavirus. Una coppia di operatori dotati di dispositivi individuali di sicurezza effettua i prelievi agli automobilisti in coda nelle loro vetture in attesa dell’operazione che dura pochi secondi.

Giusto il tempo di registrarsi presso il gazebo sistemato nel parcheggio di via di Casal Bernocchi e l’operatore si avvicina all’automobilista, gli fa abbassare il finestrino, chiede di togliere la mascherina e effettua il prelievo rinofaringeo. E’ iniziata da questa mattina l’operazione di campionamento drive-in dei soggetti positivi avviato dalla Asl Roma 3 per conto della Regione Lazio.

Ad occuparsene sono gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria, attivi dalle ore 8,30 alle 17,30. Il prelievo è riservato alle persone sottoposte al regime di sorveglianza in quanto operatori sanitari, parenti o persone che hanno frequentato soggetti risultati positivi. Gli interessati, inserito nell’elenco riservato in possesso della Regione Lazio, vengono invitati attraverso una comunicazione diretta. Ovviamente si tratta di persone che sono in grado di spostarsi e che, soprattutto, sono state invitate a sottoporsi al test con una nota ufficiale della stessa Asl Roma 3. Per gli altri, quelli impossibilitati a spostarsi, provvede la struttura sanitaria a raggiungerli a domicilio. Ieri, venerdì 3 aprile, gli operatori sono stati infatti presso la sede della Caritas di Ostia dove ci sono stati casi di positività.

Va ricordato che la tecnica del drive-in consente di effettuare i tamponi in totale isolamento dei soggetti, ciascuno dei quali resta nella sua vettura, quindi in sicurezza anche per l’operatore che può agire anche con la massima rapidità, ottimizzando i tempi d’attesa.

Il servizio di drive-in proseguirà fino a cessate esigenze, legate al numero di soggetti da analizzare.