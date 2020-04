Regione Lazio, Simeone (FI): “Bene mail per segnalare le disfunzioni nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale”

Regione Lazio – “Registriamo per questo fine settimana una buona notizia, in particolar modo per gli operatori sanitari. Da giorni il sottoscritto così come tutto il centrodestra in commissione Sanità, avevamo posto tra le priorità il monitoraggio sullo stato degli approvvigionamenti, sulla relativa distribuzione e sugli strumenti di verifica per le consegne dei dispositivi di protezione individuale.

Prendo atto che l’assessore D’Amato ha mantenuto l’impegno assunto nel corso dell’audizione in commissione relativamente alle criticità riscontrate sulla diffusione di mascherine, guanti, tute ed altri dispositivi di protezione individuale.

Già da ieri qualsiasi operatore sanitario, dai medici ospedalieri ai medici di medicina generale, passando per pediatri e infermieri, può fare una segnalazione su eventuali disfunzioni relative alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale inviandola all’indirizzo mail attivato dalla Regione Lazio: fdesideri@regione.lazio.it

Considero la soluzione adottata opportuna e tempestiva, nell’ottica di una maggiore trasparenza ed efficienza che va garantita in piena emergenza epidemiologica da Covid-19″ –

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

(Il Faro online)

Per leggere tutte le notizie della Regione Lazio – Clicca qui