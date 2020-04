“Spesa SOSpesa” al parco Da Vinci, primi carichi per la Croce Rossa di Fiumicino

Fiumicino – Tantissimi clienti del Conad hanno aderito all’iniziativa “Spesa SOSpesa”, creando le condizioni per una donazione alla Croce Rossa, che ha potuto ritirare i primi pacchi pieni di generi alimentari destinati ai più bisognosi.

Il Parco Da Vinci, infatti, ha raccolto l’appello del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, rivolto a tutti gli enti e le aziende del territorio per aiutare le persone e le famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

All’interno del Parco, presso la Conad Superstore, è possibile lasciare la cosiddetta “spesa sospesa”, ovvero beni di prima necessità per i più bisognosi a cui si sommano prodotti “acquistati” dal Da Vinci stesso.

L’obiettivo è quello di contribuire, con i generi alimentari, alla creazione di pacchi spesa destinati ai soggetti più deboli, grazie a una rete che il Parco ha tessuto da tempo con le associazioni di volontariato oltre che con il Comune stesso.

“La strada per la fine dell’emergenza è ancora lunga e c’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti – ha scritto il Parco Da Vinci in un post su facebook – ma siamo sicuri arriverà come una travolgente ondata d’amore”.

L’iniziativa “Spesa SOSpesa” proseguirà nei prossimi giorni, sempre in collaborazione con la Croce Rossa di Fiumicino.

