Coronavirus, Fortini: “Martedì 7 aprile Commissione sociale in videoconferenza”

Fiumicino – “Ho convocato con carattere d’urgenza per martedì prossimo, 7 aprile, alle ore 12.30, una Commissione a cui parteciperanno anche il sindaco Montino, l’assessora ai Servizi sociali Anselmi e il dirigente d’area Sbrega, per discutere dell’organizzazione dei servizi di Assistenza per l’emergenza Covid-19 sulla base dei fondi erogati da Governo, Regione Lazio e Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il Presidente della Commissione consiliare Servizi sociali, Pari opportunità, Farmacie, Cimiteri, Lavoro e Formazione professionale Armando Fortini.

“Per la prima volta – spiega – anche la Commissione si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting, per garantire la sicurezza e la distanza tra i partecipanti. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio tutte le soluzioni che l’Amministrazione sta mettendo in campo, in particolare a favore delle persone bisognose, per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria in corso”.