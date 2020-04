Coronavirus, il Pd di Ladispoli: “Sosteniamo il volontariato del territorio”

Ladispoli – “Unione, accordo, aiuto, appoggio, sostegno, consenso, partecipazione, fratellanza, comunanza, spirito di corpo sono tutti sinonimi di solidarietà. Solidarietà che in tante occasioni ha contraddistinto il cuore grande di Ladispoli e siamo certi che anche in questo difficile momento del coronavirus il cuore batterà forte”, si legge in una nota diffusa dal Partito democratico di Ladispoli.

“Il Circolo Pd di Ladispoli – continuano – invita la cittadinanza, e in particolare i propri iscritti e simpatizzanti, a sostenere il volontariato impegnato in prima linea nella campagna umanitaria in difesa delle fasce disagiate, tra le quali quelle nuove, tante, che si trovano in difficoltà per il blocco di molte attività lavorative. Attività inserite nelle misure che il Governo è stato costretto ad adottare per impedire la diffusione del contagio. Mentre tutto il personale ospedaliero sta dando il massimo per curare e salvare vite umane, Governo e Regione Lazio erogano contributi ai Comuni per i servizi sociali in emergenza, anche un piccolo gesto da casa può significare la goccia, la risorsa che fa la differenza nel mare della solidarietà”.

“Le Associazioni Humanitas, Animo Onlus, alle quali si è aggiunta Insieme Per Vivere, vi saranno grate per un contributo di qualunque entità che potrete inviare all’iban: IT 74 N 08327 39030 000000009277 intestato ad Animo Onlus causale EMERGENZA ALIMENTARE COVID19 LADISPOLI. Con la garanzia della completa trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Ricordiamo che anche il Comune ha aperto un conto con le stesse finalità e con l’occasione rinnoviamo l’offerta di collaborazione lanciata dal nostro consigliere Federico Ascani per essere di ausilio all’Amministrazione e alla Protezione Civile che al pari della gemella di Cerveteri si sta impegnando con tutte le energie”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli