Covid-19, Zorzi: “Per i bisognosi altre donazioni da aziende e associazioni di Fiumicino”

Fiumicino – “I gesti di solidarietà da parte delle aziende e degli esercizi commerciali del territorio proseguono senza sosta”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“In tantissimi – spiega – stanno rispondendo all’appello fatto dal sindaco Montino qualche giorno fa per donazioni di beni di prima necessità da destinare alle persone più bisognose, in questo periodo di emergenza da coronavirus. Oggi desideriamo ringraziare in particolare la Maccarese Spa per aver donato moltissimo latte che verrà smistato nel presidio comunale istituito presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Grazie anche all’Area Solidarietà Alitalia Onlus che ha donato generi alimentari alla Misericordia di Fiumicino, con la collaborazione dell’associazione Insieme con i disabili onlus”.

“Infine – conclude Zorzi – un ringraziamento va al Parco Da Vinci che ha istituito la “spesa sospesa” presso la Conad Superstore: qui i clienti del supermercato potranno lasciare, secondo le proprie possibilità, beni di prima necessità per i più bisognosi a cui si sommeranno prodotti acquistati direttamente dal Da Vinci”.

