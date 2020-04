Fiumicino: paura a Tragliatella, incendio a ridosso delle case

Fiumicino – Paura ieri sera a Tragliatella, per un incendio che ieri sera ha lambito le case. Per spegnere le fiamme sul posto si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano. L’incendio di sterpaglie stava diventando pericoloso perché si era spinto a ridosso di alcune abitazioni; le operazioni di spegnimento sono durate un paio d’ore.

Prima ancora, i Vigili del Fuoco erano intervenuti diverse volte per due fughe di fuga gas all’interno di private abitazioni a Manziana e Bracciano; poi nel primo pomeriggio il soccorso di una persona a Canale Monterano.

Anche in questo momento particolare per la nazione il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre presente su tutto il territorio in aiuto alla popolazione.