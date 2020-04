La Raggi scrive a Zingaretti: “Tamponi ai senzatetto per evitare il rischio focolai”

Roma – “Fare i tamponi ai senza fissa dimora che si trovano nell’area della stazione Tiburtina per evitare il rischio che si crei un focolaio o che possano contagiare altre persone”. E’ quanto chiede la sindaca di Roma, Virginia Raggi in una lettera inviata al governatore del Lazio Nicola Zingaretti e per conoscenza anche al ministro Lamorgese, al prefetto Pantaleone e al capo della Protezione Civile Borrelli.

“Il Comune con gli operatori di Roma Capitale sta continuando a offrire assistenza a queste persone” ma è necessario sapere se fra loro ci sono casi positivi e “in tal caso attuare il protocollo della Regione Lazio” si legge nella lettera, per l’utilizzo di strutture ad hoc dove eventualmente tenerli isolati in sicurezza. Altrimenti si rischia una ‘bomba sociale’ ed epidemiologica, avverte Raggi. Per questo – conclude la sindaca – è necessario che ognuno faccia la propria parte, per scongiurare così anche il pericolo di possibili “episodi di razzismo”. (fonte Adnkronos)