Tarquinia – “Ci aspettavamo decisamente di più”: esordisce così in un post su Facebook Alberto Tosoni di Forza Civica, facendosi portavoce del suo gruppo nel commentare le misure in corso di adozione a livello nazionale per i piccoli agricoltori.

“Nell’economia italiana non ci sono solo le realtà medie e grandi ed un briciolo in più di attenzione la meritava pure la dimensione micro. Oggi, tra l’altro, è proprio grazie a molti di loro se abbiamo le consegne a domicilio e la verdura fresca in casa senza muoverci di 1 metro”.

Tosoni, vicepresidente dell’Università Agraria di Tarquinia ed ideatore dell’iniziativa social #iocomproatarquinia, da tempo continua col suo gruppo ad occuparsi delle realtà agricole locali. “Da giorni stiamo segnalando a varie istituzioni la necessità di pensare anche ai piccoli agricoltori, a quelli che non accedono alla grande distribuzione, per cui non è che sia tutto roseo come molti credono.

Tra le varie risposte ricevute, l’altroieri c’è stata quella del Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Molto gentilmente ci ha mandato i suoi appunti su ciò che riguardava l’agricoltura nel Cura Italia, ma ci ha detto che oltre a quello allo studio c’è la possibile accelerazione dei pagamenti Agea, e che poi, bè, andavano per forza ripensati i modelli, partendo dall’aggregazione… “.

Troppo poco per Forza Civica, che da giorni continua a sollecitare le istituzioni nazionali e locali con proposte e rimandi a quanto già fatto in altre situazioni o realtà.

Nessuna critica, vista la delicata situazione che non è certo semplice da affrontare, ma molte proposte e numerose richieste motivate; allo scopo il gruppo ha di recente anche lanciato un blog, dove tener traccia del lavoro quotidiano.