Il fatto

Coronavirus, 3 nuovi casi ad Ardea: sale a 10 il numero dei contagi

Si sono registrati 3 nuovi casi in pochi giorni. Sono 39 in totale le persone in isolamento domiciliare preventivo.

Ardea – Sale a 10 il numero dei contagi da Covid-19 nel comune di Ardea. Si sono registrati 3 nuovi casi in pochi giorni. Uno dei contagiati risiede a Roma e non è ospedalizzato, è venuto qui ad Ardea dove ha evidentemente una seconda casa. Le altre due persone contagiate invece hanno contratto il virus una al Nomentana Ospital e l’atra a Roma, e quest’ultima ora si trova allo Spallanzani. Sono 39 in totale le persone in isolamento domiciliare preventivo. A confermare la notizia è il sindaco di Ardea, Mario Savarese. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea