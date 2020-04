Coronavirus, a Fondi al via la raccolta dei beni di prima necessità

Fondi – Il vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che in aggiunta alle iniziative già finanziate direttamente dal Comune, dal Governo e dalla Regione Lazio per garantire alle famiglie un primo sostegno economico necessario a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione comunale ha attivato una raccolta di beni di prima necessità – generi alimentari e prodotti per l’igiene personale – da destinare alle famiglie fondane in stato di fragilità sociale, individuate dai Servizi sociali, dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato.

Pertanto, nei giorni scorsi le rivendite cittadine dei suddetti beni sono state invitate a voler condividere tale iniziativa sensibilizzando la propria clientela a donare volontariamente generi alimentari confezionati e a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale.

Le aziende che volessero ancora associarsi alla raccolta solidale possono farlo contattando il Comune di Fondi al seguente recapito telefonico: 327-6686147.

Al fine di ottimizzare le procedure di raccolta e distribuzione, il ritiro sarà effettuato direttamente presso le aziende. I prodotti donati saranno depositati presso un centro di raccolta messo a disposizione dal Mercato Ortofrutticolo di Fondi, gestito da Comune, Comitato locale della Croce Rossa Italiana, Associazione di Protezione civile “Falchi di Pronto Intervento” e Gruppo di Protezione Civile “Città di Fondi”, che si occuperanno di predisporre i pacchi famiglia e di effettuare le consegne a domicilio.

(Il Faro on line)