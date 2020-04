Covid-19, a Ladispoli torna la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Ladispoli – “Mercoledì 8 aprile si svolgerà, a Ladispoli, la seconda raccolta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà. Dalle 9:00 alle 13:00, davanti agli esercizi commerciali elencati, troverete i volontari delle associazioni che stanno collaborando con il Comune”, si legge in una nota diffusa dal sindaco della città, Alessandro Grando.

“A loro e a tutte le persone che potranno dare un contributo, rivolgo il mio personale ringraziamento e quello di tutta la città. A Ladispoli nessuno viene lasciato solo“, conclude il Sindaco.

