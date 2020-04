Covid-19 a Nettuno, oggi 6 aprile nessun nuovo caso: aumenta il numero delle guarigioni

Nettuno – Nessun nuovo caso di coronavirus registrato nella città di Nettuno. Restano 50 i contagi totale dall’inizio della pandemia, compresi sei decessi. Tre le nuove guarigioni che in totale, ora, sono sette. Quarantanove i cittadini posti in isolamento domiciliare, sei in meno di ieri.

